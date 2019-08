Einwendung gegen RWE-Antrag angekündigt : Grüne: Sümpfung für Tagebau Hambach Gefahr für Quellgebiet

RWE will noch zehn Jahre lang Grundwasser aus dem Hambacher Tagebau abpumpen. Wegbergs Grüne sind damit nicht einverstanden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Wegberg Wegbergs Grüne kündigen eine Einwende gegen den RWE-Antrag an, am Tagebau weitere zehn Jahre Grundwasser abpumpen zu dürfen – nicht die einzige Kritik.

RWE Power hat bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt, bis 2030 das Grundwasser im Tagebau Hambach weiter abpumpen zu dürfen. Bis Dienstag konnten die Antragsunterlagen in den vom Tagebau betroffenen Kommunen öffentlich eingesehen werden.

Wegbergs Grüne kritisieren, dass dies in ihrer Stadt nicht möglich war. „Es ist erstaunlich, dass der Antrag nicht im Wegberger Rathaus ausgelegt worden ist, um die Bürger darüber zu informieren, da Wegberg mit dem Quellgebiet der Schwalm mit zu den betroffenen Gebieten gehört“, erklärt in einer Pressemitteilung Fraktionsvorsitzende Christiane Merz-Valsamidis. Sie kündigt an, bei der Bezirksregierung Arnsberg eine Einwende gegen den Antrag einzureichen.