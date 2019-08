Mehr Arbeitslose im Kreis Heinsberg : Anstieg der Arbeitslosigkeit betrifft junge Menschen

Erkelenz Die Arbeitsagentur zählte im Kreis Heinsberg im Juli 97 Arbeitslose unter 25 Jahre mehr als im Juni. Insgesamt stiegt die Arbeitslosigkeit aber nur um 46 Personen.

Die Gesamtarbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur für Aachen und die Kreise Düren und Heinsberg stieg im Juli und liegt um 147 Personen oder 0,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats bei 37.017 Betroffenen. Im Vergleich zum Juli 2018 sind allerdings 423 Personen (minus 1,1 Prozent) weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb im Juli unverändert bei 6,3 Prozent, wohingegen sie vor einem Jahr noch um 0,2 Prozentpunkte höher gelegen hatte. Stagnierende Quoten werden auch für die Agenturbezirke Erkelenz (mit Hückelhoven und Wegberg) bei 4,8 Prozent und Geilenkirchen mit 5,9 Prozent gemeldet, während sich die Quote in Heinsberg (mit Wassenberg) um 0,1 Punkte auf 4,7 Prozent hob. Auf Menschen, die ohne Arbeit sind, bezogen, bedeuten diese Quoten, dass Erkelenz ein Plus von acht auf 1016 Arbeitslose verzeichnet hat, Hückelhoven bei 1316 Menschen stagnierte, Wegberg ein Minus um acht auf 598 Personen verbuchen konnte und für Wassenberg ein Plus um acht auf 496 Personen gemeldet wurde. Die größten Veränderungen im Kreis Heinsberg lagen in der Kreisstadt (plus 24 auf 1216 Arbeitslose) und in Gangelt (plus 29 auf 250 Arbeitslose).