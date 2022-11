Fahrerin verletzt sich schwer : Ohmacht offenbar der Grund für Verkehrsunfall in Wildenrath

Ohmacht offenbar der Grund für Verkehrsunfall in Wildenrath

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Friedrich-List-Allee in Wildenrath. Foto: Uwe Heldens

Wegberg Ein medizinischer Notfall war die Ursache des Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen, gegen 8.05 Uhr, an der Abfahrt der Bundesstraße 221 im Bereich der Friedrich-List-Allee ereignet hatte.

Zunächst sei die Fahrzeugführerin auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, in der Folge schleuderte sie nach links, dabei kam das Auto erst zum Stillstand, als es frontal auf einen stehenden Lkw aufgefahren war. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie Linkens weiter mitteilte, waren das Fahrzeug der Frau und auch der Lkw nicht mehr fahrbereit. Die Person, auf deren Auto die schwer verletzte Frau zuvor aufgefahren war, blieb glücklicherweise unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Polizei den betroffenen Bereich absperren. Dabei bekamen die Beamten jedoch unnötig viel Arbeit, denn so mancher unbelehrbare Verkehrsteilnehmer versuchte trotz der deutlichen Polizeiabsperrung auf der Friedrich-List-Allee an eben dieser vorbeizufahren, um auf die Bundesstraße 221 zu gelangen. Die Polizisten mussten aus diesem Grund immer wieder ihre Arbeit unterbrechen um die Fahrer zurück zu schicken um weitere Unfälle zu verhindern – in einem Fall gelang das nicht, denn es kam zu einem Folgeunfall mit Sachschaden.