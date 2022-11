Blaulichtticker aus Wassenberg und Wegberg : Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Montagabend, 7. November, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Gladbacher Straße in Wassenberg. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg/Wegberg Der Unfall ereignete sich an der Gladbacher Straße in der Wassenberger Oberstadt. In Rath-Anhoven stahlen Diebe Tabakwaren in unbekannter Menge.

Verkehrsunfall in Wassenberg Glimpflich ging ein Verkehrsunfall an der Gladbacher Straße in der Wassenberger Oberstadt für eine Beifahrerin aus, die leichte Verletzungen davontrug. Am Montagabend, 7. November, gegen 19.15 Uhr, kam es zu dem Unfall, nachdem zwei Autos aus Richtung Wildenrath die Gladbacher Straße befuhren. Das vorausfahrende Fahrzeug wollte dann nach links in die Straße Am Neumarkt abbiegen. Den Bremsvorgang bemerkte das hintere Fahrzeug zu spät und fuhr ins Heck des ersten Autos. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die Beifahrerin des vorausfahrenden Pkw leichte Verletzungen zu.

Einbrüche in Kiosk und Wohnhaus Am Dienstag, 8. November, gegen 2.40 Uhr, wurde der Einbruchsalarm an einem Kiosk an der Gladbacher Straße in Rath-Anhoven ausgelöst. Polizisten stellten fest, dass die Eingangstür offensichtlich gewaltsam geöffnet wurde. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter Tabakwaren in unbekannter Menge. In der Nähe des Tatortes wurde ein verunfalltes Fahrzeug aufgefunden, das mit der Front in einem Graben stand. Dieses Fahrzeug könnte im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Eine Suche in der Umgebung mit einem Diensthund sowie einem Hubschrauber verlief negativ. Die Beamten fertigten eine Anzeige und sicherten die Spuren. Sie stellten das Fahrzeug sicher und nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, melden sich bei der Polizei, Telefon 02452 9200. Bereits am Montag wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus am Alten Kirchweg in Borschemich gemeldet. Dort drangen unbekannte zwischen 15 und 20 Uhr gewaltsam ins Haus ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob die Täter etwas erbeuteten.

(back)