Kulturring Wegberg : Mondrians Werke begeistern bei Museumsfahrt

In der Düsseldorfer Kunstsammlung K20 gab es für die Reisegruppe aus Wegberg viel zu entdecken. Foto: Kulturring

Wegberg/Düsseldorf Auf Initiative des Kulturrings Wegberg hat eine kunstinteressierte Reisegruppe unter Leitung der zweiten Vorsitzenden Christa Klinger die Mondrian-Ausstellung im K20 in Düsseldorf besucht.

Nach einer Busfahrt wurden die Wegberger dort von einer begeisternden Museumsführerin in Empfang genommen. Mit viel Fachkenntnis und Herzenswärme präsentierte die Expertin zunächst das Frühwerk des niederländischen Malers. Bereits in den Anfängen wurde bei allem Realismus und Naturalismus der Haager Schule das Kompositorische in den Bildern von Piet Mondrian deutlich. Waagerechte und senkrechte Linien, zum Beispiel in der aufgereihten Pappelallee oder im Leuchtturm von Oostkapelle, waren deutlich zu erkennen.

Immer wieder bezog die Kunstexpertin des K20 auch die Besucher der Mühlenstadt in die Interpretation der Kunstwerke ein. In der Gegenüberstellung von Früh- und Spätwerk des Malers wurden die Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Auf der ganzen Welt sind die bunten, flächigen, geometrischen Werke Mondrians bekannt. Sie werden bis heute noch in zahlreichen Design-Stücken und Modeentwürfen verwandt. Auch hier hielt die Museumsführerin für ihr interessiertes Wegberger Publikum Überraschendes bereit. Wie viel wiegt etwa eine kleine blaue Fläche im Vergleich zu einer großen gelben, wenn die Bildkomposition im Gleichgewicht sein soll?

Mit großem Applaus wurde die Kunstkennerin verabschiedet. Zahlreiche Mitglieder der Gruppe des Kulturrings waren so von der Ausstellung angetan, dass sie im Anschluss noch geraume Zeit in den Ausstellungsräumen verbrachten. Andere dagegen nutzten die Fahrt nach Düsseldorf, um die Stadt zu besuchen. Sei es, um die neue Schumannstatue von Markus Lüppertz aufzusuchen, ein Mittagessen bei Gosch einzunehmen oder einen intensiven Plausch in einem der zahlreichen Düsseldorfer Cafés oder Kneipen zu führen. Pünktlich trat die Gruppe die Rückfahrt an und gelangte trotz Demos und Fußballfans wieder zügig nach Wegberg. Zahlreiche Stimmen waren zu hören, die schon Interesse an der nächsten Museumsfahrt des Kulturrings Wegberg zeigten.

(RP)