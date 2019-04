Klinkum : Holz-Spielleute werben fürs Jahrhundertfest

Außergewöhnliche Werbung fürs Jahrhundertfest in Klinkum: Alle 26 Mitglieder des Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum stehen jetzt als Holzfiguren in Originalformat an der Klinkumer Kirche. Foto: Oliver Heinen

Klinkum Eine durchschossene Trommel aus dem Ersten Weltkrieg und eine Vision – mehr brauchten Schustermeister Josef Küppers und Schmiedemeister Wilhelm Eickels Ende 1918 nicht. Schon wenige Wochen später, also Anfang 1919, war es so weit: In Klinkum gab es einen neuen Verein, das Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum.

100 Jahre später begeht dieser Verein sein Jahrhundertfest. Gefeiert wird vom 17. bis 19 Mai (das detaillierte Programm wird noch vorgestellt). An diesem Wochenende laden die aktiven Mitglieder des Vereins zum großen Jubiläumsfest ins Festzelt am Eintrachtsweg in Klinkum ein.

Um auf die Jubiläumsfestlichkeiten hinzuweisen, hat sich das Trommler- und Pfeiferkorps etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Alle 26 Mitglieder des Vereins stehen seit dem Osterwochenende als Holzfiguren in Originalgröße an der Klinkumer Kirche und „trommeln“ als außergewöhnliche Werbeaktion fürs Jahrhundertfest. Dazu war viel Arbeit notwendig: Bilder aller Mitglieder wurden im Großformat ausgedruckt, Holz vorbereitet, die Figuren nachgezeichnet und dann ausgeschnitten, beklebt und lackiert.

(RP)