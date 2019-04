Hundehaufen sorgen in Wegberg für Ärger : Keine neuen Dog-Stations

Info

Standorte Brunnen in der Fußgängerzone, Fronhofstraße, Kirchplatz in Beeck, Spielplatz an der Herderstraße, Heidekamp, Kiefernweg, Ryther Weg, Beeckerwald Tannenweg Ecke Zedernweg, Weg entlang des Bahngeländes Jakob-Hoogen-Straße, Arsbeck Philosophenweg Ecke Heideweg, Friedhofstraße, Beeck Im Maggenfeld, Sandbirkenweg, Stiftsweg Ecke Krankenhausstraße, Merbeck am Sportplatz, Wegberg Kreuzdornweg Ecke Am Grüngürtel, Arsbeck Weberstraße Ecke Auf dem Kamp. Hundekotbeutel werden auf Anfrage auch beim Bürgerservice im Wegberger Rathaus ausgegeben.

