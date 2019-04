Kulturring lädt ein : Jazzsängerin Rachel Montiel in der Wegberger Mühle

Wegberg Die Sängerin begeistert mit charmanten Chansons in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Mit einem musikalischen Leckerbissen startete der Kulturring in die Jazz-Reihe in diesem Jahr. Die US-amerikanische Jazzsängerin Soleil Niklasson, begleitet vom „Blue Motion Trio“, begeisterte ihr Publikum in der voll besetzten Wegberger Mühle. Das dürfte auch beim zweiten Jazzkonzert am Freitag, 17. Mai, ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) in der Mühle der Fall sein. Denn zu Gast ist die gebürtige Spanisch-Französin Rachel Montiel.