Mitgliederversammlung Angelsportverein Arsbeck-Dalheim 1973 : Angler kritisieren Baumaßnahmen am Raky-Weiher

Angler kritisieren Baumaßnahmen am Raky-Weiher

Beeck Die Neugestaltung des Raky-Weihers war eins der wichtigsten Themen in der Jahresversammlung des Angelsportvereins Arsbeck-Dalheim 1973.

Über den Stand der Arbeiten am Raky-Weiher informierte Vorsitzender Günther Küpper. „Was lange währt, wird endlich gut, leider hätte es besser werden können“, sagte er. Zunächst habe sich die Trockenlegung von angekündigten eineinhalb Jahren auf zweieinhalb Jahre verlängert. Außerdem sei die Mineralisierung des Schlamms nicht in dem Maße geschehen wie geplant.

Das Absaugen des Schlamms habe eine Millionen Euro gekostet. Alternativ hätte der Schlamm zur Insel des unteren Teichs am Schlösschen geschoben werden können – eine Variante, die in den Augen der Angler leider nicht gewählt wurde.

Um sich ein Bild von der Wasserqualität machen zu können, war der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe, Dr. Michael Möhlenkamp, beauftragt worden, Wasserproben zu entnehmen. Entsprechend des Ergebnisses werde der Fischbesatz in Absprache mit Besitzer und Fischereiverband vorgenommen. Die vorläufige Einschätzung Küppers war, dass der obere, vom Pförtnerhäuschen entferntere Teich 4 kurzfristig mit Fischen besetzt werden kann. Beim Teich 3 werde man in den nächsten Jahren wohl zufüttern müssen. Zusätzliches Ärgernis: Unbekannte haben für diese Gewässer ungeeignete Fische wie Koi und Karpfen in den Teich 3 eingesetzt, die inzwischen verendet sind.