Wegberger Kindergarten-Projekt „Vom Ei zum Huhn“ : Kinder stolz auf ihre munteren Küken

Klinkum Drei Wochen lang entwickelten sich die kleinen Tiere in den Eiern, bevor sie energisch die Schalen aufpickten und schlüpften. Sie wurden von den Jungen und Mädchen im Kindergarten „Farbenfroh“ mit Spannung erwartet.

Die 26 Kinder der Gelben Gruppe des Kindergartens „Farbenfroh“ hatten die kleinen Lebewesen bereits fest in ihr Herz geschlossen. Mehr als drei Wochen hatten sie sich innerhalb des Projekts „Vom Ei zum Huhn“ mit Hühnern und deren Nachwuchs beschäftigt und 21 Tage auf das Schlüpfen des ersten Kükens gewartet. Innerhalb der letzten drei Tage hatten sich insgesamt 21 von ihren Schalen befreit und liefen flink in ihrem Übergangsstall umher. Eine starke Rotlichtlampe sorgte dafür, dass sie sich wohlfühlten. Von der Frage ausgehend, wo eigentlich die Eier herkommen, hatten Gruppenleiterin Sibylle Bednarski, ihr Team und die Kinder mit voller Unterstützung durch Kindergartenleiter Guido Böckem das Projekt auf die Osterzeit ausgerichtet in ihrem Gruppenraum durchgeführt.

Projektabschluss Die Gelbe Gruppe besucht am Dienstag, 7. Mai, den Böscherhof und schaut sich an, wie Hühner in mobiler Weidehaltung artgerecht leben.

Am Montag war dann das erste Piepen zu hören. Der fünfjährige Philipp erinnert sich lebhaft an dieses tolle Ereignis. Er hat zwei Stunden neben dem Brutkasten verbracht, um die Veränderungen ganz genau mitzubekommen. „Erst war da ein kleiner Riss im Ei und dann ein kleines Löchlein“, sagte er, „es dauerte eineinhalb Stunden, bis das Küken rauskam, und es ist rumgeflattert.“ Mit seinem Eizahn, einer hellen Kalkspitze am Schnabel, hatte es die Schale Stück für Stück durchbrochen und gleichzeitig mit Füßen und Flügeln dagegen gedrückt. Ein faszinierender Vorgang, der sich ebenfalls an diesem Morgen bei einigen der neun verbliebenen Eier wiederholte und kleine, kräftig wirkende Jungtiere zum Vorschein brachte. „Das Projekt war cool“, urteilte Philipp beeindruckt. Und Bernd wusste vorher schon, wo die Chicken Nuggets herkommen. Jetzt hatte er dazu gesehen, wie die Tiere aufwachsen und mag sie gerne. Jonathan (6 Jahre) würde die jungen Hühner, die Alexander Klein einen Tag später zur Aufzucht mitnehmen wird, gerne besuchen. Spätestens auf der Grenzlandschau „Land un Höhner“ am 26. und 27. Oktober wird es für alle möglich sein, die Tiere in der Ausstellung wiederzusehen. So auch Gruppenhuhn Elli und Gruppenhahn Konrad, die von den Kindern so genannt worden waren.