Interview Rachel Teuwsen : Ballett tanzen mit viel Ausdruck und Gefühl

Die Lehrerin Rachel Teuwsen tanzt seit ihrem fünften Lebensjahr und ist diplomierte Tanzpädagogin für akademischen Bühnentanz.

Der Lebensweg Neben mehreren Rollen an verschiedenen Theatern und einem Fernsehauftritt in England unterrichtet sie in Wegberg und Brüggen Tanzen.

Das Studio Die 44-Jährige führt das Studio-1a, die Ballettschule „School of Performing Arts“ an der Straße Große Riet 3 in Wegberg. Das Studio feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.