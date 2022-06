Jobbörse In Wegberg : Job-Info-Live hilft bei der beruflichen Orientierung

Ungezwungene und informative Gespräche in gewohntem schulischen Umfeld – das macht die Jobbörse im Pädagogischen Zentrum aus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Zum 22. Mal findet die in der Region größte Informationsveranstaltung ihrer Art am Samstag im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums statt. 70 Aussteller geben einen Einblick in mehr als 200 Berufsfelder.

Und was machst Du so? Spätestens wenn sich die Schulzeit langsam ihrem Ende nähert und der Abschluss nicht mehr weit entfernt ist, stellt sich diese Frage unvermeidlich. Guter Rat muss dann nicht teuer sein. Am morgigen Samstag, 11. Juni, ist er sogar kostenlos, aber keinesfalls umsonst. Die Schulen des Schulzentrums Wegberg – das Maximilian-Kolbe-Gymnasium, die Edith-Stein-Realschule und die Schule am Grenzlandring – laden in Kooperation mit der Stadt Wegberg zur Job-Info-Live. Die Informationsveranstaltung über Beruf und Berufsausbildung findet von 9.30 bis 12.30 Uhr im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums statt – zum mittlerweile 22. Mal.

Auch in diesem Jahr konnten die drei Schulen sowohl Eltern und Ehemalige als auch viele regionale und überregionale Firmen, Institutionen und Hochschulen für die Jobbörse gewinnen. Diese stellen interessierten Schülerinnen und Schülern ihre Berufe, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor und informieren sie über die Arbeitswelt. „Wir dürfen hierbei nicht nur langjährige Kooperationspartner begrüßen, sondern konnten einige neue Aussteller hinzugewinnen, die das Portfolio der vorgestellten Berufsfelder erweitern“, sagt Aleksandra Hauptstock vom Organisationsteam.

Die Job-Info-Live ist mit über 70 Ausstellern und weit über 200 Berufsfeldern die größte und lebendigste ihrer Art in der Region. Ungezwungene und informative Gespräche in gewohntem schulischen Umfeld – das macht die Veranstaltung seit je her aus. Willkommen sind hierbei nicht nur die Schülerinnen und Schüler Wegbergs, sondern auch alle Interessierten aus dem Umland. Auf drei Ebenen und im Außenbereich stehen Experten aus diversen Branchen bereit, um einen Einblick in ihren Beruf zu geben und Fragen zu beantworten. Viel Input auf konzentriertem Raum ist also garantiert. Und danach fällt die Berufswahl im Optimalfall sogar ein Stück weit einfacher, unabhängig davon, ob es um eine Ausbildung, ein Studium oder vielleicht ein Freiwilliges Soziales Jahr geht.

Hunger und Durst müssen Besucher der Jobbörse übrigens nicht fürchten, denn die freiwilligen Helferinnen und Helfer des German-American-Partnership-Programms (GAPP) am Maximilian-Kolbe-Gymnasium versorgen Aussteller und Gäste mit Speisen verschiedener Art. „Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Tag mit guten Gesprächen“, so Aleksandra Hauptstock.

