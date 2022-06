Krankenhaus in Radevormwald : Sana-Auszubildende besteht ihre Prüfung

Radevormwald Denis Kormannshaus war die erste Auszubildende, die im Radevormwalder Krankenhaus ausgebildet wurde. Nach drei Jahren ist sie nun Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Eigentlich wäre die Berufswahl naheliegend, denn Denise Mutter ist Pflegedienstleiterin in einem Altenheim. Aber die 24-Jährige entscheidet sich zunächst für eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten in einer Apotheke in Radevormwald, merkt aber schnell, dass das „Kaufmännische nicht so mein Ding ist.“