In Wegberg : Maria Erich gibt Reisebüro an Daniel Plum weiter

Staffelwechsel im Reisebüro: Maria Erich übergibt die Leitung an Daniel Plum. Foto: Reisebüro

Wegberg Seit fünf Jahrzehnten führte Maria Erich erfolgreich das Reisebüro Köster auf der Hauptstraße in Wegberg. „Nun ist es Zeit sich aus dem strategischen Geschäft zurückzuziehen“, sagt sie. Zum 1. Juni hat sie ihr Reisebüro an Daniel Plum übergeben.

Doch an Ruhestand denkt Maria Erich noch nicht: Sie möchte sich nur noch auf den Verkauf konzentrieren, denn das ist, was der Ur-Wegbergerin noch immer große Freude bereitet. Daher bleibt sie den Kundinnen und Kunden mit ihrer Expertise erhalten und ist gleichzeitig glücklich, ihr Reisebüro in guten Händen zu wissen.

Geschäftsführer Daniel Plum freut sich, den Standort Wegberg zu seinen Büros zählen zu können: „Es waren zwei schwere Jahre für die Tourismusbranche. Manche Reisebüros haben die Pandemie und damit einhergehenden wirtschaftlichen Einbußen nicht verkraftet. Umso mehr freue ich mich, dass wir es geschafft haben, durch unsere Struktur und die wirklich engagierten Mitarbeiter die Büros nicht nur am Leben zu halten, sondern sogar zu stärken.“ Während der Corona-Zeit waren die Büros teils geschlossen, durch verkürzte Öffnungszeiten und Homeoffice konnte der Betrieb aufrecht gehalten werden.

„Wir merken jetzt ganz stark, wie sehr die Reiselust der Menschen während der Corona-Zeit gewachsen ist. Zwei Jahre nicht so verreisen zu können, sich nicht die Erholung nehmen zu können, auf die man das ganze Jahr hin gefiebert hat, das war schwer für die Menschen“, so Plum. In vielen Ländern sind die Einreisebedingungen mittlerweile niedrig, die Leute können wieder unbeschwert reisen. „Wir freuen uns, dass wir wieder Urlaubsträume erfüllen können und alle Kollegen sind motiviert. Besonders freue ich mich, dass wir mit Maria Erich noch mehr Kompetenzen und einen großen Erfahrungsschatz dazu gewonnen haben.“

Zum Unternehmen Reisebüro Daniel Plum gehören bereits sieben Reisebüros in Baesweiler, Erkelenz, Geilenkirchen, Kaarst, Rheindahlen, Wickrath und Hardt. Dies wird nun das achte Büro am Niederrhein. Plum ist weiter auf Wachstumskurs: „Derzeit suchen wir noch Tourismus-Fachkräfte, die mit uns wachsen möchten. Wir haben gute und moderne Strukturen mit eigenverantwortlich agierenden Büros und viele Ideen, wie wir vorankommen möchten.“ Jobangebote sind auf der Website www.reisebueroplum.de veröffentlicht. Bewerbungen können an jobs@reisebueroplum.de gesendet werden.

(RP)