Bau der Feuerwache : Irritationen um Löschteich im Wegberger Rat

Die alte Feuerwache in Wegberg Foto: FFW Wegberg

Wegberg Wegberg und die Feuerwache, es ist gefühlt eine Never-ending-Story, die auch in der vergangenen Sitzung des Stadtrates zum Thema wurde – zumindest beinahe.

Bürgermeister Michael Stock wollte den Bau eines Löschteichs auf die Tagesordnung setzen, so wie es vermeintlich abgesprochen war. Davon allerdings waren sowohl der CDU-Vorsitzende Marcus Johnen als auch der Technische Beigeordnete der Stadt Wegberg, Frank Thies, überrascht, die den Bürgermeister so verstanden hatten, als dass es erst in der Ratssitzung in gut zwei Wochen behandelt wird. „Es wäre schön gewesen, wenn wir einen Beschluss hätten fassen können“, sagte Stock. Denn in diesen Zeiten sei angesichts der schwankenden Preise in der Baubranche jeder Tag mehr, der verstreicht, ein gewisses Risiko. Bei knapp drei Wochen sei das aber eher überschaubar, räumte Stock ein, der auch keine Entscheidung übers Knie brechen wollte.

Dass überhaupt wieder über einen Löschteig in Wegberg diskutiert wird, hängt mit einer Erbschaft in Höhe von 80.000 Euro zusammen, die die Freiwillige Feuerwehr in Wegberg begünstigte. Mit einem Teil des Geldes soll der Teich realisiert werden, was Bürgermeister Stock gerne schnellstmöglich auf den Weg gebracht hätte.

Nachdem der Rat im Februar mit Ausnahme der Stimmen der SPD entschieden hatte, wegen der ausufernden Kosten beim Bau der Feuerwache an der Maaseiker Straße auf Turm und Teich zu verzichten, waren die beiden Übungsbauwerke zunächst vom Tisch. Nach heftiger Kritik an dieser Entscheidung aus den Reihen der Feuerwehr, die einen zeitgemäßen Trainings- und Ausbildungsbetrieb gefährdet sah, stellten CDU- und FDP-Fraktion fast zeitgleich zwei Anträge mit dem Ziel, doch noch Lösungen zu finden. Die CDU als größte Faktion im Stadtrat sprach sich für die Akquise von Fördermitteln „im Kontext eines kommunalen Ausbildungszentrums“ aus.

Knapp 54.000 Euro werde der Löschteich nun kosten, so die Schätzung der Verwaltung. Das Einsparpotenzial wurde Anfang des Jahres noch auf 41.000 Euro beziffert – die steigenden Preise in der Baubranche machen sich also auch in dieser Hinsicht schon bemerkbar.

Der Neubau der Feuerwache ist seit Jahren ein Politikum in Wegberg. Exorbitant steigende Baukosten hatten immer wieder für Kontroversen gesorgt. Aktuell steht die Gesamtsumme von 12,4 Millionen Euro zur Debatte.

(mwi)