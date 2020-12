Moderne Sportstätten 2022 : 54.872 Euro für die Sportfreunde Uevekoven

Wegberg/Hückelhoven Das Land Nordrhein-Westfalen überweist Fördergeld für moderne Sanitärräume in Uevekoven und an den Reit- und Fahrverein Ratheim für die Modernisierung der Reitanlage.

Gute Nachrichten für Sportler im nördlichen Kreis Heinsberg: In der aktuellen Förderrunde des Sportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ erhalten Vereine in Wegberg und Hückelhoven insgesamt 151.603 Euro für mehrere Um- und Ausbauten. Das teilt Landtagsabgeordneter Thomas Schnelle aus Kleingladbach mit.

Mit „Moderne Sportstätte 2022“ hat die NRW-Koalition das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat – Gesamtvolumen: 300 Millionen Euro. Damit sollen die Vereine in Nordrhein-Westfalen eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen vornehmen können.

Für Jugendliche in Hückelhoven : Weihnachtsmenü in der Kochbox

Arbeitsmarkt in der Krise : 23 Prozent mehr Arbeitslose in NRW wegen Corona

Der gesamte Kreis Heinsberg erhält Fördergelder in Höhe von fast vier Millionen Euro. Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schnelle: „Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer 1. Mit dem Förderbescheid können die Verantwortlichen der Vereine mit den Arbeiten beginnen.“ Er freue sich sehr, dass die Vereine in Hückelhoven und Wegberg nun die Möglichkeit haben, moderne und bedarfsgerechte Sportstätten anzubieten. „Denn nur wenn Sportstätten auf dem neuesten Stand sind, können die Vereine ihre wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft wahrnehmen.“