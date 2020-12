Mit Autoren und Künstlern aus Wegberg : Schreibprojekt mit Vianobis trotz Pandemie fortgesetzt

Wegberg Das seit dem Jahr 2017 bestehende Schreibprojekt der Wegberger Autorengruppe Siebenschreiber und der Katharina Kasper Vianobis GmbH fand trotz Corona-Pandemie eine kreative Fortsetzung.

Die Kunstwerke aus der Atelieretage riefen bei den Erzählern Assoziationen hervor, die sie mit den Siebenschreibern in acht Erzählungen unter dem Titel „Kunst-Betrachtungen“ zusammenfassten. Die Künstlerin Karin van Zoggel fand es spannend, wie der Erzähler Arnold Apweiler ihr Bild „Auszeit“ interpretierte und wie es in der Folge von der Siebenschreiberin Renate Müller in eine Erzählung gebracht wurde. „Als ich mich entschloss, bei dem Projekt mitzumachen, war mir gleich klar, dass ich mein Bild an den Erzähler verschenken würde“, so van Zoggel. Und bei Arnold Apweiler, der sich als gelernter Konditor zum Bild „Auszeit“ die Geschichte „Café-Bohne“ ausgedacht hatte, ist dieses Bild gut aufgehoben. Apweiler fühlt sich geehrt und ist dankbar für das Geschenk. Besonders interessiert war er an van Zoggels Mal- und Gestaltungstechniken, da auch er in seiner Freizeit häufig malt.