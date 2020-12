Wegberg : Zaunanlage soll Schäden vermeiden

Wegberg Nachbarn hatten sich wegen nächtlicher Lärmbelästigungen beschwert, außerdem gab es immer häufiger Beschädigungen durch Unbekannte.

Die Stadt Wegberg hat eine Zaunanlage am Schul- und Sportzentrum an der Maaseiker Straße errichten lassen, um Vandalismusschäden und Ruhestörungen zu vermeiden. Bereits in den vergangenen Wochen war der Zugang zum Schul- und Sportzentrum in Abstimmung mit den Schulleitern der weiterführenden Schulen durch eine Zaunanlage, in der 13 Türen und Tore eingebaut wurden, reguliert worden. Gründe für diese Maßnahme sind nach Angaben der Stadtverwaltung die vielvielfachen Beschwerden aus der Bürgerschaft aufgrund von Lärmbelästigungen in den Abendstunden und die Zunahme von Vandalismusschäden an den Schulgebäuden, die außerhalb der Schulzeit entstehen.