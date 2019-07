Fotoschau "Experiment Wasser" im Bergfried : Farbig glänzendes, bewegtes Element

Helmut Heutz (v.l.), Willi Palm und Peter Kremer zeigen im Bergfried ganz unterschiedliche Fotoarbeiten zum Thema "Experiment Wasser". Foto: Nicole Peters

Drei Fotokünstler gehen in ihren Arbeiten ganz unterschiedlich mit dem thematisierten Wasser um und erzielen faszinierende Resultate. Ihre Arbeiten präsentieren sie im Kaminzimmer des Bergfriedes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Peters

Die drei Mitglieder der Fotogruppe Gerderath zeigen in der Gemeinschaftsausstellung „Experiment Wasser“ eine jeweils ganz eigene Auseinandersetzung mit dem Element. So präsentiert Peter Kremer meist verschiedenfarbige, phantastische Figuren, die ebenso durch ihre Vielgestaltigkeit die Aufmerksamkeit des Betrachters fesseln. Dazu erzeugen Willi Palms dynamisch wirkenden Aufnahmen vom bewegten Nass ebenso Neugier wie die ausdrucksstarken Personenporträts von Helmut Heutz. Bürgermeister Manfred Winkens stellte bei der Begrüßung zur Vernissage im Kaminzimmer des Bergfrieds begeistert fest, dass die Schau absolut faszinierend sei. So unter anderem deshalb, weil die Entstehung vieler Werke nicht auf den ersten Blick zu verstehen ist.

Die Schau ist in Zusammenarbeit mit der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg GmbH umgesetzt worden. Die Vorbereitungen dafür liefen eineinhalb Jahre, fügte Peter Kremer an. Bei der Umsetzung des Themas „Experiment Wasser“ fertigten sie Landschafts-, Studio- und Outdoor-Fotografien mit Langzeit- oder Kurzzeitbelichtung an. Sowie waren einige der Modelle, die Helmut Heutz fotografierte, anwesend. Auf welche Weise etwa Peter Kremers Aufnahme „Nightfever Girl“ – eine transparent schimmernde Figur mit zwei tragenden Säulenelementen und flachem Oberteil – entstand, erläuterte der Fotokünstler. „Es handelt sich um die Drei-Ventil-Technik der High­speed Fotografie“, sagte er, „in den Ventilen befindet sich verschieden oder gleich gefärbtes Wasser.“ Wenn er ein Ventil länger öffnet, ist der Tropfen größer und springt wieder aus dem Wasser heraus. So entstehen die Säulenformen – diese können sich bei zwei gleichzeitig fallenden Tropfen verbinden und eine Art Beinpaar formen. Zusätzlich gelangen weitere Tropfen dazu, aus denen sich Ringen, Hüten oder Halbkugeln ähnelnde Formen bilden. Der Blitz sei bei der Tropfenfotografie ganz entscheidend, fügte er an.

INFO Experiment Wasser im Bergfried zu sehen Fotografen Helmut Heutz, Peter Kremer und Willi Palm. Öffnungszeiten Sonntag, 28. Juli sowie 4., 11. und 18. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Adresse Bergfried Wassenberg, Auf dem Burgberg 1, Wassenberg; die Ausstellung befindet sich im Kaminzimmer und in der ersten Etage.