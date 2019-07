Nach Unfall auf der L 117 bei Wassenberg : Fußgängerbrücke mit neuem Geländer freigegeben

Wassenberg Zehn Wochen hat nach einem Lkw-Unfall die Reparatur des Geländers der Fußgängerbrücke zum Parkbad gedauert. Jetzt ist sie wieder freigegeben.

Die Fußgängerbrücke über die L 117, die in Wassenberg zum Parkbad führt, ist wieder zur Benutzung freigegeben. Das teilte am Mittwoch die Verwaltung mit. Somit kann die Verbindung von der Innenstadt zum Hallenbad wieder genutzt werden.

Ein Lkw mit Kran-Auflieger, gesteuert von einem 66-jährigen Erkelenzer, hatte am 3. Mai die Brücke gerammt und dabei ein Geländer heruntergerissen. Der Kranhaken war nach Polizeiangaben nicht ordnungsgemäß eingefahren. Verletzt wurde bei dem ungewöhnlichen Unfall niemand, aber die Brücke war schwer beschädigt und wurde sofort gesperrt. Feuerwehr und der städtische Bauhof mussten das herabgerissene Geländer zerlegen und von Fahrbahn und Radweg räumen. Die Befürchtung, die Statik der Brücke könne Schaden genommen haben, bestätigte sich nicht.

Der Landesbetrieb Straßen NRW war für die Reparatur des Geländers zuständig. Als es in der vergangenen Woche montiert wurde, wies das Metall an einigen Stellen noch scharfe Kanten auf. Das wurde nachgebessert. „Das Geländer wurde am Dienstag abgenommen und die Brücke freigegeben“, sagte Max Georg Willms, Leiter des Baubetriebshofs. Gut zehn Wochen hat die Reparatur gedauert, aber Willms ist zufrieden: „Für eine solche Maßnahme ging das noch verhältnismäßig schnell.“