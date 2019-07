Sechstes Weinfest am Roßtorplatz : Ein Wassenberger Wochenende im Zeichen des Weins

Prost: Bürgermeister Manfred Winkens (links) eröffnete mit vielen anderen Teilnehmern das Wassenberger Weinfest. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Auf Bitten der Winzer haben die Organisatoren das Weinfest erstmalig vorverlegt. Premiere hatte auch der Text über die Historie des Wassenberger Weinanbaus, den Walter Bienen vom Heimatverein im Programmheft veröffentlicht hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Zwei Premieren und eine Attraktion erlebten die vielen Besucher am Wochenende beim sechsten Weinfest auf dem Roßtorplatz in Wassenberg. Zum ersten Mal veranstaltete die IG dieses Fest in der Zeit vor dem Schlemmermarkt in Wassenberg. „Die Verlagerung auf einen früheren Zeitpunkt ist auf Bitten der Winzer erfolgt“, erklärte IG-Vorsitzender Bernd Jaegers vor der Eröffnung. Dadurch würde weniger in die Arbeitsabläufe auf den Weinbergen eingegriffen, bei denen in einigen Wochen jede Hand dringend gebraucht werde.

Sechs Winzer hatten in diesem Jahr den Weg nach Wassenberg gefunden. „Mehr können wir auch nicht auf dem Platz unterbringen“, so Jaegers. Neben Stammgästen von Rhein und Mosel präsentierte sich in diesem Jahr eine Weinproduktion aus Portugal. An allen Ständen standen die Winzer gerne mit Rat und Tat bei Fragen bereit, luden zu einer Verkostung ein und freuten sich natürlich, wenn reichlich Wein gekauft oder bestellt wurde.

Nur eines hatten die Winzer dieses Mal nicht im Gepäck: Weintrauben. Sie haben noch nicht die erforderliche Reife. Die Früchte waren allerdings unbedingt erforderlich, um die Attraktion des Weinfestes in Betrieb nehmen zu können: Eine Weinpresse von 1955, die jahrelang ein Dasein als Blumenkübel gefristet hatte, war von der IG Weinfest mit großem Aufwand reaktiviert worden. Die Veranstalter organisierten reife Trauben und unter Federführung von Georg Störing stellte die Presse dank der Handarbeit vieler Helfer Traubensaft her, der an Ort und Stelle getrunken wurde.

Die Geschichte des Weinanbaus in Wassenberg hat Walter Bienen, der Vorsitzende des Heimatvereins Wassenberg, auf Bitten von Jaegers in einem Text niedergelegt, der beim Weinfest zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Sein Bericht beginnt bei den Römern und endet bei einem aktuellen Weinanbaugebiet mitten in der Stadt.