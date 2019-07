Vorstand neu gewählt : Dirk Schulze führt die Wassenberger CDU

Dirk Schulze ist CDU-Vorsitzender. Foto: Uwe Heldens (uwe)/Heldens, Uwe (uwe)

Wassenberg Der CDU-Stadtverband wählte den Ophovener Ortsvorsteher zum Nachfolger von Franz-Josef Beckers.

Von Angelika Hahn

Dirk Schulze, seit 2014 Ortsvorsteher von Ophoven, ist neuer Vorsitzender der CDU Wassenberg. Bei der Mitgliederversammlung stimmten 50 von 56 (stimmberechtigten) Mitgliedern für den 50-Jährigen, der damit Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Franz-Josef Beckers wurde, der 18 Jahre lang an der Spitze stand. Beckers, Ortsvorsteher von Orsbeck, hatte im Vorfeld seine Sympathie für einen „Wachwechsel“ signalisiert. Natürlich galt Beckers, der dem Vorstand weiter als Vertreter der Senioren-Union verbunden bleibt, herzlicher Dank. Im Rückblick auf seine Amtszeit sparte Beckers auch die von politischen Grabenkämpfen im Stadtrat geprägten Jahre zu Beginn des neuen Jahrtausends nicht aus. Insgesamt standen aber die positiven Erinnerungen im Mittelpunkt. Die politische Arbeit habe ihm Spaß gemacht, sagte er. In seinem Bericht freute er sich vor allem über die kürzlich neu gegründete Junge Union in Wassenberg mit Alexander Winkens und Dirk Kaspers an der Spitze.

Der neue Vorsitzende Dirk Schulze unterstrich denn auch im Gespräch, dass Beckers’ Erfahrungen weiter wichtig sein werden in der Vorstandsarbeit. Schulze, Betriebswirt, verheiratet und Vater zweier Kinder, stammt aus Myhl, lebt aber seit 1992 mit der Familie in Ophoven. Seit 1998 gehört er der CDU an, war bis 2017 Schatzmeister im Wassenberger CDU-Vorstand und arbeitet als sachkundiger Bürger im Stadtrat mit.

Schulze ist natürlich dem Ophovener Vereinsleben eng verbunden, dem SV Ophoven steht er seit 2009 vor, und natürlich unterstützt er auch tatkräftig den Verschönerungsverein. Den aktuellen Dorfentwicklungsprozess mit Beteiligung aller interessierten Bürger begrüßt er und gehört als Ortsvorsteher auch der Jury an, die die drei Konzepte für das neue Bürgerhaus sondiert. „Mein Ziel ist es, Leute mit Interesse an der Mitgestaltung ihrer Heimat in Gestaltungsfragen eng einzubeziehen, so wie das hier bei uns in Ophoven, aber auch etwa in Myhl derzeit stattfindet.“

In Myhl indessen hält er nach der eher unglücklich verlaufenen Bürgerversammlung kürzlich, in der es fast nur um Parkplätze ging, noch mehr individuelle Überzeugungsarbeit der Bürger für die Ortsgestaltung für nötig.

Ambitionen, nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr in den Stadtrat einzuziehen, hat Schulze indessen nicht. „Da ist Ingo Ramakers sehr engagiert. Und mir geht es darum, die Parteiarbeit auch personell auf eine möglichst breite Basis zu stellen.“ Ein wichtiges Anliegen ist ihm die Einbeziehung von Interessen der jungen Generation – natürlich gemeinsam mit der JU – und entsprechend neuer Formen der digitalen Kommunikation.