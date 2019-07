Schlemmermarkt Rhein-Maas : Goldene Schlemmer-Ente für Metzelder

Schlemmer-Ente für Christoph Metzelder. Foto: Endermann, Andreas (end)

Wassenberg Zum 27. Mal lädt Wassenberg vom 8. bis 11. August zum Schlemmermarkt ein. Reiner Calmund hält die Laudatio auf Christoph Metzelder, der für sein Engagement für gesunde Ernährung von Kindern geehrt wird.

Erneut kann Wassenberg mit einem prominenten und populären Aushängeschild für seinen Schlemmermarkt Rhein-Maas werben. Und mehr noch: „Ich freue mich, dass wir zur Verleihung der Goldenen Schlemmerente diesmal sogar mit einem Promi-Doppelpack aufwarten können“, sagte Bürgermeister Manfred Winkens im Hinblick auf den „Enten-Träger“ 2019, Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder, und Fußball-Urgestein Reiner „Calli“ Calmund, selbst Preisträger 2007, der die Laudatio halten wird. Calmund war es auch, der die Verbindung zu seinem Experten-Kollegen beim Fernsehsender Sky knüpfte. Und der ehemalige Nationalspieler, Vizeweltmeister 2002, ließ sich offenbar nicht lange bitten, angesichts von Calmunds schönen Erinnerungen an das Gourmet-Fest in Wassenberg, von dessen „kein bisschen steifer Atmosphäre“ Calli bis heute schwärmt. Metzelder, heute Vorsitzender und U19-Trainer seines Heimatvereins TuS Haltern, gefiel die Begründung der Auszeichnung. Nicht als Gourmet oder Hobby-Koch wird der 38-Jährige geehrt, sondern für sein Engagement in seiner Stiftung für Kinder- und Jugendförderung, die auch etliche Projekte unterstützt, bei denen es um gesunde Ernährung von Kindern aus sozial schwachen Familien geht. So engagiert sich Metzelder etwa für die Initiative „brotZeit“ der Schauspielerin Uschi Glas, die 2015 die Goldene Schlemmerente entgegen nahm – so schließt sich auch hier ein Kreis.

„Calmund selbst hat angeboten, die Laudatio auf seinen Freund zu halten“, berichtet Bürgermeister Winkens, der sich von diesem Zugpferd natürlich noch mehr Publikumsresonanz zum Auftakt des viertägigen Events rund ums Roßtor erhofft. „Calli war zweifellos einer der bisher beliebtesten Enten-Preisträger“, sagt Winkens. Nicht nur Calmund hat Metzelder als einen geeigneten Kandidaten für die Besetzung des vakanten DFB-Chefpostens ins Gespräch gebracht. Da hält sich Metzelder, der zur Zeit die Ausbildung zum Fußballlehrer macht, natürlich bedeckt.

Reiner Calmund hält die Laudatio beim Schlemmermarkt. Foto: dpa/Oliver Dietze

Info Schlemmermarkt an vier Tagen Foto: Laaser, Jürgen Öffnungszeiten Donnerstag, 8. August, 18 bis 24 Uhr; 19.30 Uhr Verleihung der Goldenen Schlemmerente an Fußball-Profi Christoph Metzelder. Freitag, 9. August, 18 bis 24 Uhr; Samstag, 10. August, 17 bis 24 Uhr; Sonntag, 11. August, 12 bis 19 Uhr. Christoph Metzelder Der Verteidiger wurde 2002 mit Borussia Dortmund Deutscher Meister, gewann 2008 mit Real Madrid die spanische Meisterschaft und 2011 mit dem FC Schalke 04 den DFB-Pokal. 2001 bis 2008 Nationalspieler, 2013 Ende der Spieler-Karriere. Heute Trainer beim TuS Haltern und Geschäftsführer einer Sportmarketing-Agentur.

Metzelder reiht sich ein in die stattliche Reihe prominenter Vorgänger(innen) seit der ersten Verleihung 1997, unter denen sich Starköche und (kochfreudige) Künstler abwechseln, darunter Stars wie Johann Lafer, Alfons Schuhbeck, Eckart Witzigmann, Hanns Dieter Hüsch, Götz Alsmann, Konrad Beikircher oder 2018 Höhner-Frontmann Henning Krautmacher.

Aber der Schlemmermarkt lebt natürlich in erster Linie von den in diesem Jahr 22 anbietenden Restaurants und erstklassigen Zulieferern, die sich vorstellen. Auf dem Roßtorplatz und dem Parkplatz am Patersgraben laden wieder viele langjährig dem Markt verbundene Gastronomen/Anbieter zu Menüs und Kostproben ein. Premiere in Wassenberg feiert als Gast aus Roerdalen-Herkenbosch das Restaurant „La Diligence“. Und Jörg Savio, 2018 noch mit dem „Picasso“ aus Oberbruch vertreten, präsentiert sich erstmals mit seinem Team als neuer Pächter des lange auf dem Markt abwesenden Burgrestaurants, was den Bürgermeister besonders freut.

Die Qual der Wahl haben Schlemmerfreunde beim Markt in Wassenberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)