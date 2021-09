Kommunalpolitik in Wassenberg : Hans-Joachim Gossing ist neuer Vorsitzender der SPD

Kommunalpolitik in Wassenberg

Hans-Joachim Gossing nach seiner Wahl: „Lasst uns gemeinsam die SPD in Wassenberg wieder nach vorne bringen.“ Foto: SPD Wassenberg

Wassenberg In der Burg Wassenberg fand die Mitgliederversammlung des örtlichen SPD-Ortsvereins statt. Im Mittelpunkt stand die Wahl des Vorstands.

Mit den neuen Beisitzerinnen und Beisitzern und den Revisorinnen kommt der neue Vorstand der SPD Wassenberg auf 18 Mitglieder. Hans-Joachim Gossing kommentierte die Wahl am Ende mit einem Appell an die Zukunft: „Lasst uns gemeinsam die SPD in Wassenberg wieder nach vorne bringen.“