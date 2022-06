Historische Stadt : Geschichtswerkstatt Garath wird digital

Düsseldorf Nächste Woche wird ein neuer Vorstand gewählt. Er will aus dem umfangreichen Archivmaterial eine Garather Geschichts-Datei im Internet für jedermann zugänglich machen und verstärkt mit den Vereinen zusammenarbeiten.

Dieser Stabwechsel an der Spitze war eigentlich schon früher vorgesehen. „Aber die Corona-Pandemie hat für eine Unterbrechung gesorgt, nicht nur bei der personellen Besetzung, sondern auch bei der inhaltlichen Arbeit der Werkstatt“, sagt Jürgen Bohrmann. Mit dem neuen Vorstand, dem unter anderem Bernd Seifert als neuer Stellvertreter angehören soll, will Bohrmann eine Neuausrichtung der Werkstatt initiieren.

Name Der Name geht auf das im 13. Jahrhundert erstmals erwähnte Rittergeschlecht „von Garderode“ zurück.

Vordringlichstes Ziel sei zunächst eine Digitalisierung des umfangreichen Archivmaterials, erklärt Bohrmann. Damit sei schon während der Pandemie begonnen worden, bisher stecke man aber noch in den Anfängen. Allein in dem Raum, der der Werkstatt in der Bezirksverwaltungsstelle an der Frankfurter Straße zur Verfügung gestellt wurde, stapeln sich unzählige Kartons mit mehreren Tausend Papieren und Zeitungsausgaben mit Berichten über das gesellschaftliche Geschehen in Garath und Hellerhof.