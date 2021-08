Kunstausstellungen in Wassenberg : Fotografien, Malerei, Skulpturen und mehr

Wassenberg Zwei hochwertige Kunstausstellungen stehen in der Stadt Wassenberg bevor. Junge und etablierte Kunstschaffende zeigen ihre Werke.

Die Stadt Wassenberg steht für Kunst, und so sind in Kürze zwei hochwertige Ausstellungen an zwei verschiedenen Orten geplant und offen für Besucherinnen und Besucher.

Los geht es bereits am Freitag, 3. September, 18 Uhr, in der Galerie von Galerist Klaus Noack, Roermonder Straße 6, in Wassenberg. Noack stellt damit im Jahr 2021 bereits die zweite Ausstellung vor, „nachdem uns Corona so lange im Griff hatte“, sagt er. Nach der erfolgreichen Ausstellung mit dem Titel „Jahreszeiten“ stellt Noack in seiner Galerie nun Werke unter dem Titel „Fläche hoch 3“ vor. Noack: „Es ist ein Titel, der Bilder, zweidimensional, und Skulpturen, dreidimensional, vereint“, erläutert er. Klaus Noack konnte zwei junge Düsseldorfer Künstlerinnen und einen Wassenberger Künstler für die neue Ausstellung in seiner Galerie gewinnen. Michelle E. Seifert ist in Wassenberg mit Prismen-Fotografien vertreten. Ein Schwerpunkt liegt auf den Arbeiten, die im Lehmbruck-Museum in Duisburg entstanden sind. Bei allen Werken der Künstlerin handelt es sich um analoge Fotos.