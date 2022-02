Straßenbau in Brüggen : Voraussichtlich vier Monate Umbau an Altkevelaer Straße

Brüggen Die Altkevelaer Straße in Brüggen-Bracht ist seit kurzem eine Großbaustelle: Sie wird neu hergerichtet; teilweise werden auch Kanäle ausgetauscht.

Wer zurzeit von der Marktstraße in Brüggen-Bracht geradeaus weiterfahren will, den weist ein Schild auf die Unmöglichkeit hin: Die Durchfahrt zur Altkevelaer Straße ist wegen Bauarbeiten gesperrt. „Erneuert werden die vorhandenen Verkehrsflächen zwischen den Einmündungen Markt und Schulstraße“, erläutert Bastian Schröders vom Bereich Planen, Bauen, Technik bei der Verwaltung. Zudem würde der Gehweg im Kreuzungsbereich Altkevelaer Straße/Neustraße erneuert. Auch einige Versorgungsleitungen würden ausgetauscht. Die Anwohner seien vorab informiert worden; sie könnten ihre Häuser zu Fuß erreichen.

Ein „Durchfahrt verboten“-Schild, rot-weiße Barken, große Hügel aus Sand und ein Bagger in Aktion: So sieht es zurzeit auf der Straße aus. Und dies wird „voraussichtlich für die kommenden vier Monate“ so bleiben, so Schröders.