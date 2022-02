Corona im Kreis Viersen : Kreisgesundheitsamt verfolgt nur noch wenige Kontakte

Eine Frau steht während der Isolation nach einem positiven Corona-PCR-Test an einem Fenster. Privatpersonen müssen Kontakte eigenständig kontaktieren; das Kreisgesundheitsamt fokussiert sich bei der Kontaktverfolung nun auf Pflegeheime, Krankenhäuser und Flüchtlingsunterkünfte. Foto: dpa/Sebastian Gollnow/DPA | Bearbeitung: RP

Kreis Viersen Der Fokus liegt von Freitag an auf Pflegeheimen, Krankenhäusern und Flüchtlingsunterkünften. Privatpersonen müssen ihre Kontakte selbst informieren. Quarantäne-Anordnungen gibt es im Regelfall nicht mehr.

Das Kreisgesundheitsamt wird die Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten von Freitag, 4. Februar, an deutlich reduzieren. „Künftig werden zunächst ausschließlich besonders gefährdete Personen und Einrichtungen in den Blick genommen“, kündigte ein Kreis-Sprecher an. „Der Fokus der Kontaktpersonenermittlung wird nur noch auf Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen, wie Alten- und Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte gelegt.“