Hinrundenfazit SV Lürrip : Auswärts stark, zu Hause punktlos

Fußball-Bezirksliga Mit einer junger Mannschaft schlägt sich der SV Lürrip bislang überraschend gut im Saisonverlauf. Dennoch sehen sich die Verantwortlichen noch nicht allen Abstiegssorgen entledigt. Auch, da es daheim bislang klemmt.

Ein potenzieller Abstiegskandidat, der nach der Hinrunde im gesicherten Mittelfeld steht – da könnte man sich entspannt zurücklehnen. Doch in Lürrip sind sie sich der Gefahr bewusst, wieder in den Abstiegssog hineinzugeraten und warnen davor, die Situation zu unterschätzen. Zweifel sind berechtigt: Denn als Siebter hat Lürrip nur fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Gleichzeitig beträgt der Rückstand auf Tabellenplatz drei nur sechs Punkte. Es ist in jede Richtung noch alles möglich.