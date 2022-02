Auf einem Privatgrundstück in Viersen : Erneut Suche nach Blindgängern in Boisheim

Erneut Suche nach Blindgängern in Boisheim

Auf einem Privatgrundstück in Viersen

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst will am 7. Februar mit den Sondierungsarbeiten beginnen. Foto: dpa/Philipp Schulze

Viersen Bereits Anfang Januar hatte der KBD auf einem Privatgrundstück in Boisheim nach möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Die Suche war innerhalb eines Tages beendet.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf sucht auf einem Privatgrundstück in Viersen-Boisheim am Wimenweg nach möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Sondierungsarbeiten sollen nach Angaben der Stadt am Montag, 7. Februar, beginnen. Grundlage der Untersuchung seien Luftbilder aus dem Zweiten Weltkrieg, die der KBD ausgewertet habe. „Es ist allerdings möglich, dass die vermeintlichen Blindgänger später doch noch explodiert sind. Ebenso könnten nicht explodierte Bomben bereits entfernt worden sein“, heißt es von der Stadtverwaltung. Denkbar sei auch, dass der Verdachtspunkt auf dem Luftbild eine völlig andere Ursache habe.