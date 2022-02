Corona-Pandemie : Mehr als 3100 Corona-Infizierte im Kreis Viersen

Am Donnerstag registrierte das Kreisgesundheitsamt 403 Neuinfektionen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist am Donnerstag von 2955 auf 3137 gestiegen (+188). Das Kreisgesundheitsamt registrierte 403 Neuinfektionen – davon 34 in Seniorenheimen. Betroffen sind insgesamt zehn Einrichtungen, davon drei in Viersen, eine in Nettetal und eine in Niederkrüchten.

Neuinfektionen gab es auch in 59 Schulen und 31 Kitas. 41 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Der Inzidenz-Wert im Kreis stieg von 759,4 auf 767,1 (NRW: 1314,1). Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW stieg von 4,7 auf 5,0. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 32 Covid-19-Patienten stationär behandelt, das sind zwei mehr als am Vortag. Einer befindet sich auf der Intensivstation und wird beatmet.

Die Corona-Fallzahlen: Viersen 715 (+29), Nettetal 303 (-1), Brüggen 160 (-18), Schwalmtal 250 (+36), Niederkrüchten 203 (-9), Kempen 471 (+80), Willich 448 (+47), Tönisvorst 304 (+32), Grefrath 282 (-12).

(mrö)