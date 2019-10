Einbruchsversuch in Viersen : Einbrecher scheitern an der Haustür

Süchteln Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich telefonisch melden.

Bisher unbekannte Täter haben versucht, in ein Haus an der Hermann-Höges-Straße in Süchteln einzubrechen. Wie die Polizei berichtete, scheiterten die Einbrecher daran, die Eingangstür aufzuhebeln. Zwischen 7.30 und 17.30 Uhr am Dienstag sollen sie den Einbruchsversuch unternommen haben. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer am Dienstag Verdächtiges an der Hermann-Höges-Straße beobachtet hat, kann dies unter Ruf 02162 3770 melden.