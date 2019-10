Kreis Viersen : So viele Berufspendler wie nie

Kreis Viersen 79.000 Frauen und Männer verlassen täglich den Kreis Viersen, um zum Job zu fahren. Die Gewerkschaft Bau kritisiert fehlenden bezahlbaren Wohnraum in den Städten. Aus Niederkrüchten kommt eine Idee gegen den Pendelwahnsinn.

Gewerkschafterin Doris Jetten spricht von einem „alarmierenden Trend“. Eine Hauptursache für den Pendel-Boom sei der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in den Groß- und Unistädten. „Eine wachsende Zahl von Menschen kann sich die hohen Mieten und Immobilienpreise in der Stadt nicht mehr leisten. Aber genau dort sind in den letzten Jahren besonders viele Jobs entstanden“, sagt die Bezirksvorsitzende der IG BAU Düsseldorf. Die Folge seien immer längere Staus und überfüllte Züge. Strecken von mehr als 50 Kilometern bis zum Arbeitsplatz seien für viele Pendler aus dem Kreis Viersen mittlerweile gang und gäbe, betont Jetten. „Dabei geht nicht nur wertvolle Zeit für Familie, Freunde und Hobbys verloren. Auch die Umwelt leidet unter der Fahrerei.“ Nach Angaben des Umweltbundesamtes geht knapp ein Fünftel aller CO 2 -Emmissionen in Deutschland auf das Konto des Verkehrs.