Schwalmtal : Wohin mit dem vielen Herbstlaub?

An zwei Sammelstellen können die Schwalmtaler Bürger Grünschnitt und Herbstlaub abliefern. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Schwalmtal Zusätzlich zur braunen Tonne finden mehrmals im Jahr Bündelabfuhren statt.

Im Herbst ist es Zeit, verschiedene Gehölze, im Garten zurückzuschneiden, bevor sie sich in die Winterruhe begeben. Dies und der übliche Laubabwurf führen insbesondere im Herbst zu größeren Mengen von Gartenabfällen. Die Gemeinde Schwalmtal gibt deshalb Hinweise, was die Bewohner mit den Grünabfällen tun können, die nicht mehr in die Braune Tonne passen: