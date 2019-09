Einbrüche in Schwalmtal : Zwei Einbruchsversuche in Schwalmtal

Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal Zwei versuchte Einbrüche hat die Polizei am Freitag in Schwalmtal-Waldniel verzeichnet. Nach Polizeiangaben versuchten Unbekannte zwischen 9.30 und 17.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedenstraße einzudringen.

Sie schafften es nicht, die Tür aufzuhebeln. Zwischen 21 und 23.30 Uhr versuchten Einbrecher, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Bernhard-Rösler-Straße aufzuhebeln. Hinweise zu den Vorfällen erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02162 3770.

(rp)