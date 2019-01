Polizei in Neuss sucht Zeugen: Einbrüche an der Bergheimer Straße

Reuschenberg Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen, um 3.40 Uhr, versucht, gewaltsam das rückwärtige Fenster eines Geschäfts an der Bergheimer Straße aufzuhebeln.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob die Tat möglicherweise mit einem weiteren Geschäftseinbruch an der Bergheimer Straße in Verbindung steht. An einem anderen Ladenlokal hatten Unbekannte die Eingangstür aufgehebelt und Geld entwendet. Der Einbruch war ebenfalls am Dienstagmorgen, um kurz vor 5 Uhr, aufgefallen. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 021313000 entgegen genommen.