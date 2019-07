Niederkrüchten : Jugendtreff vorerst geschlossen

Niederkrüchten Das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum „Treff 13“ ist derzeit ohne Leitung. ­Sozialarbeiterin Jessica Ingenrieth hat aus persönlichen Gründen gekündigt.

Die Tür am „Treff 13“ ist zu. In der Scheibe hängt ein Zettel mit karger Botschaft: „Das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum ,Treff 13‘ bleibt ab sofort bis auf Weiteres geschlossen“. Der Grund: Es gibt kein Personal.

Die Sozialarbeiterin Jessica Ingenrieth, die die Leitung der Einrichtung erst am 1. April übernommen hatte, hat aus persönlichen Gründen gekündigt, wie auf der Internetseite des Treffs zu lesen ist. „Wir versuchen, die Stelle so schnell wie möglich neu zu besetzen und den Jugendtreff wieder zu öffnen“, teilte Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) auf RP-Anfrage mit.

Anne Lödorf-Zühlke, die den Jugendtreff 21 Jahre lang geleitet hatte, ist zum 1. April als Schulsozialarbeiterin nach Xanten gewechselt. Streetworkerin Alexandra Jansen, die in Niederkrüchten fünf Jahre lang für die mobile Jugendarbeit zuständig war, hat sich ebenfalls verändert: Sie ist seit dem 1. Oktober 2018 als Schulsozialarbeiterin an der Gesamtschule Brüggen.

Nicht nur an dieser Stelle soll es Änderungen in der Jugendarbeit geben, kündigte Bürgermeister Wassong an. In einem Treffen mit Vertretern des Kreisjugendamts, Akteuren der Jugendhilfe und der Vorsitzenden des Sozialausschusses, Anja Degenhardt, sei angedacht worden, die in der Gemeinde vorhandenen Angebote für Kinder und Jugendliche zu bündeln.