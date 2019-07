Betreutes Wohnen in Viersen : Arbeiten mitten im Leben

Markus Kellmann, Regina Luft, und Haldis Kampmeier im Büro. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Das Team „Betreutes Wohnen“ des LVR-Wohnverbundes Viersen ist vom Klinikgelände in die Süchtelner Innenstadt umgezogen. Das 15 Mitarbeiter sind jetzt dort, wo auch ihre Klienten leben. Das erleichtert auch den Kontakt mit ihnen.

Von Bianca Treffer

Ein lang gehegter Wunsch ist in Form von drei hellen Büros samt Teeküche in Erfüllung gegangen. Wobei es allerdings weniger die Räumlichkeiten an sich sind, die gleich 15 Mitarbeiter vom BeWo-Team des LVR-Wohnverbundes Viersen strahlen lassen. Es ist vielmehr die Lage inmitten der Süchtelner Innenstadt. Schon lange wollte das Team vom Süchtelner LVR-Klinikgelände weg in den Ort hinein ziehen. „Schließlich leben unsere Klienten auch mittendrin und dort wollten auch wir sein. Das Klinikgelände an sich stellt für viele Menschen eine Hemmschwelle dar. Unseren Klienten, die inzwischen nahezu eigenständig wohnen, fällt es ebenfalls nicht leicht, unser Büro auf dem Klinikgelände aufzusuchen. Daher ist die neue Lage fantastisch“, freut sich Regina Luft von der BeWo-Leitung.

Das Haus an der Kuckuckstraße 5 wird dabei schon seit Jahren in Sachen betreutes Wohnen genutzt. Bislang lebten dort fünf Menschen, jetzt sind es nur noch drei, da der untere Wohnbereich aufgrund des neuen Büros weggefallen ist. Baulich musste nichts verändert werden. Es wurde lediglich einmal gestrichen. „Der größte Aufwand war die Installation der Technik“, berichtet Luft. Vor dem Hintergrund, dass die 15 Mitarbeiter den größten Teil ihrer Arbeitszeit vor Ort bei den Klienten verbringen, reichen die drei Büroräume aus. In ihnen dreht sich hauptsächlich alles um die Dokumentation. Die Bewohner der übrigen Stockwerke freuen sich indes, dass die Büros der Betreuergruppe jetzt in ihrem Haus untergebracht sind. „Wenn sie eine Frage oder ein Problem haben, können sie einfach runterkommen und reinschauen. Irgendjemand ist immer vor Ort und nicht gerade auf Besuchstour unterwegs“, sagt Luft.

Info 42 Klienten im Kreis Viersen werden betreut Sozial Teilhabe Der LVR-Wohnverbund Viersen ist eine Abteilung der LVR-Klinik Viersen und leistet Eingliederungshilfe zur Unterstützung der sozialen Teilhabe für Menschen mit seelischer Behinderung. In ambulant betreuten Wohneinrichtungen in Form von Wohngemeinschaften und Einzelwohnungen werden derzeit 42 Klienten im gesamten Kreis Viersen betreut.

Schön ist auch die Nähe zum Stadtteilbüro „Pluspunkt“, das mit der Adresse Hochstraße 47 quasi um die Ecke liegt. An dieser Stelle hat das Team vom BeWo ein inklusives Angebot geschaffen. Denn dort erhalten Bürger nicht nur Infos zu Wohnangeboten und Hilfen. Die Klienten stellen ihre selbst hergestellten Produkte von Schmuck bis hin zu Dekogegenständen aus.