Viersen-Süchteln : Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Ein Einbrecher (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Viersen In der Zeit von Dienstag bis Freitag, 12.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schubertstraße in Viersen-Süchteln gelangt.

Aufbruchspuren seien dort nicht festgestellt worden, wie die Polizei mitteilt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 3770 erbeten.

(cli)