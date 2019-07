Interview Annedore Lennartz : „Ich darf glauben, was ich sage“

Annedore Lennartz bei ihrer Ordinationsfeier. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Annedore Lennartz ist Niederkrüchtens erste Prädikantin. Was ist ihre Aufgabe?

Eine große „1“ prangt auf beiden Türen des Autos von Annedore Lennartz. Es ist eine Art Erkennungszeichen für ihre Arbeit als Prädikantin in der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen-Elmpt. In Anlehnung an das biblische Wort, dass die Letzten die Ersten sein werden und die Ersten die Letzten, soll die „1“ ein Zeichen der Demut sein: „Es geht nicht um mich, sondern um Gott“, sagt Annedore Lennartz.

Sie sind am 7. Juli als Prädikantin ordiniert worden. Was macht eine Prädikantin?

Lennartz Im Grunde das Gleiche wie ein Pfarrer: die Gestaltung und Durchführung von Gottesdiensten, das Verfassen von Predigten, das Halten vom Abendmahl, Trauungen, Taufen oder Beerdigungen und die Ausübung von Seelsorge. Meine Arbeit ist jedoch ehrenamtlich. Ein weiterer Unterschied ist, dass unserem Tun kein Theologiestudium im herkömmlichen Sinne zugrunde liegt, sondern eine intensive zweijährige Ausbildung.

Mit 62 Jahren sind Sie in einem Alter, in dem viele den Ruhestand planen. Sie fangen noch etwas völlig Neues an. Warum?

Lennartz Ich habe mich schon früh in der Kirche engagiert, bin seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Altenarbeit tätig, halte Vorträge zum Umgang mit Demenz. Ich habe in der Seelsorge und Sterbebegleitung sehr intensive Erfahrungen gemacht, habe Lebenserfahrung gesammelt – auch als dreifache Oma und in der langjährigen Pflege meiner demenzkranken Eltern. Ich darf glauben, was ich sage, und das möchte ich den Menschen weitergeben: Es gibt einen lebendigen Gott!

Was treibt Sie an?

Lennartz Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich habe schon immer aus dem Glauben meine Kraft geschöpft. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, das an andere Menschen weiterzugeben. Dass ich jetzt als Prädikantin Dienst tun darf, ist das Sahnehäubchen auf meinem Leben. Ich möchte ein Mensch sein, der anderen ein Segen sein kann. Mich treibt die Liebe zu Gott und den Menschen an. Wenn jemand aus meiner Predigt einen einzigen Satz mitnimmt, der ihn oder sie durch die Woche trägt, dann war die Predigt richtig. Das direkte Feedback ist mir sehr wichtig.

Wie lange werden Sie als Prädikantin arbeiten?

Lennartz (lacht) Bis sich der Talar im Rollator einklemmt – und vielleicht noch länger.

Wo sieht man Sie demnächst in Aktion?