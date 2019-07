Niederkrüchten : Zwei Radfahrer kollidieren — Frau leicht verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Niederkrüchten Eine Fahrradfahrerin aus Soest ist bei einem Sturz in Niederkrüchten leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer aus Niederkrüchten am Freitag, 19. Juli, gegen 13.25 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße Am Wildpfad in Brempt.

Dabei achtete er nicht auf die 72-jährige Radfahrerin aus Soest, die dort unterwegs war. Nach leichter Berührung kam diese zu Fall, teilt die Polizei mit. Die Verletzungen der Seniorin wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

(emy)