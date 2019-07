Musikfestival in Viersen : Eier mit Speck: Der Countdown läuft

Das Festivalgelände am Hohen Busch am Freitagnachmittag: Die ersten Zelte stehen schon, die Helferküche ist bereits in Betrieb. Foto: Julia Esch

Noch sieben Mal schlafen, dann beginnt das Festival auf dem Hohen Busch. Die Aufbau-Arbeiten sind bereits gestartet, und auch 2000 Kater-Tüten für die Besucher sind gepackt. Die enthalten in diesem Jahr etwas Neues.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Esch

Knapp 2000 Tüten mit Ohrstöpseln, Kondomen, Taschenlampen, anderen nützlichen Kleinigkeiten und Informationen fürs Festival gibt es dieses Jahr bei Eier mit Speck. „Dieses Jahr verteilen wir auch zusätzlich Zahnbürsten“, sagt Bettina Passon vom Kinder- und Jugendzentrum Alo. Vertreter des Arbeitskreises Prophylaxe und Begleitung für junge Menschen (Probe), einem Zusammenschluss mehrerer Hilfe- und Beratungsstellen im Kreis Viersen, werden die „Katertüten“ auf dem Festivalgelände am Hohen Busch in Viersen verteilen. Hauptsächlich in der Nähe der Zeltstadt: „Mittlerweile kennt man uns schon, die Jugendlichen freuen sich immer, wenn wir vorbeikommen“, sagt Passon.

2016 hatte Passon ein gleiches Projekt auf einer Fortbildung entdeckt. Passon: „Wir haben das dann recht schnell umgesetzt und 2017 dann zum ersten Mal 1000 Tüten verteilt.“ Dieses Jahr sind es doppelt so viele, Bedarf wäre auch für noch mehrere tausend da, sagt Passon. „Aber das könnten wir nicht stemmen.“ Finanziert werden die Tüten durch Sponsoren und Spenden. Der Wert des Inhalts einer Tüte liege bei etwa vier Euro, „man müsste dann Personal noch mit einrechnen, das die Tüten packt und verteilt“, sagt Yella Lennartz von der Suchberatung Kontakt-Rat-Hilfe Viersen. Infomaterial zu Verhütung, Sex allgemein und was man bei Alkoholkonsum beachten sollte, werden von den Aktionsträgern gestellt, wie beispielsweise von der Kampagne „Kenn dein Limit“. In der Broschüre sind auch Tipps zusammengefasst, wie man sich in Notsituationen verhalten soll, beispielsweise bei einer Alkoholvergiftung.

Info Neun Gruppen stecken hinter den Katertüten Im Arbeitkreis Probe, der die Katertüten fürs Festival ins Leben gerufen hat, sind neun Institutionen: die Suchtberatung in Viersen, Alo, Aids-Beratung, das Kreisjugendamt, Streetwork Nettetal, die Schwangerschaftsberatungen der Diakonie, des Sozialdienstes katholischer Frauen und der Stadt Viersen.

Nicht nur das Verteilen der Tüten, sondern auch ins Gespräch zu kommen, sei bei der Katertüten-Aktion wichtig, sagt Lennartz. Dies sei bei derartigen Aktionen am besten möglich. Mittlerweile würden viele Besucher die Katertüten-Gruppe mit den Bollerwagen und grünen Umhängetaschen schon gut kennen. Viele der insgesamt zehn Helfer sind nicht zum ersten Mal beim Festival – ebenso wie die Stamm-Speckis.

Die Zeltstadt und das Gelände befinden sich bereits in den ersten Schritten der Entstehung. „Seit Donnerstag wird alles angeliefert“, sagt Jürgen Haigh vom Veranstaltungs-Team von Eier mit Speck. „Unser Materiallager steht jetzt.“ Zäune für die Absperrungen, knapp fünf Kilometer Stromkabel für die Versorgung der Bühne, der Zeltstadt, Imbissbuden und Toiletten, und rund 300 Kilometer Wasserleitung liegen nun am Hohen Busch zum Verbauen und Verlegen bereit. Den Aufbau stemmen etwa 30 Helfer. Die Gesamtzahl der Helfer an den Festivaltagen liege bei etwa 250, sagt Haigh, „hinzu kommen etwa 60 bis 70 Sicherheitsleute“.