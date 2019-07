Jubiläum in Brüggen : 40 Jahre in der Backstube

Erich und Maria Lehnen führen ihre Traditionsbäckerei. Sie können auf viele Jahre zurückblicken und haben viele Veränderungen miterlebt. Foto/Repros (3): akü. Foto: Axel Küppers

Brüggen Erich und Maria Lehnen führen gemeinsam ihre Bäckerei in Bracht. Nun erhielt der ehemalige Innungs-Obermeister eine Ehrenurkunde. Für seine Frau gab es das Silberne Ehrenzeichen der Handwerkskammer.

„Ihr habt euch vor 40 Jahren in die Arbeit gestürzt.“ Mit diesen Worten gratuliert Rudolf Weißert dem Ehepaar Erich und Maria Lehnen. Der Obermeister der Bäcker-Innung Krefeld-Viersen-Neuss hat sich ins beschauliche Bracht begeben, um Glückwünsche zu überbringen. Dort, im Hülst 2, steht ein besonderes Jubiläum an: Seit 40 Jahren führt der Bäcker- und Konditormeister Erich Lehnen die Bäckerei. Dafür gibt’s eine Ehrenurkunde. Seine Frau Maria ist die „gute Seele“ des Betriebs und bekommt das Silberne Ehrenzeichen der Handwerkskammer.

Obwohl der Bäcker- und Konditormeister mit 64 Jahren und seine zwei Jahre jüngere Frau nahe am Rentenalter sind, denken beide noch nicht ans Aufhören. „Ich bin Bäcker mit Leib und Seele“, sagt Erich Lehnen im Festzelt, wo sich zum Gratulationsständchen der halbe Ort eingefunden hat. An exakt der Stelle, wo gefeiert wird, hat Erich Lehnen vor 51 Jahren als Lehrling die ersten kleinen Brötchen gebacken. Elf Jahre später, am 1. Juli 1979, kann er den Betrieb von seinem Lehrherrn Johannes Missing übernehmen.

Info Die Bäckerei ist auch ein Ausbildungsbetrieb Gründung 1. Juli 1979 im heutigen Stammsitz Hülst 2 in Bracht Betrieb Lehnen beschäftigt 27 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende. Gelehrt werden die Berufe Bäcker und Bäckereifachverkäufer. Innung Erich Lehnen war von 2002 bis 2012 Obermeister der Bäcker-Innung im Kreis Viersen. Seitdem ist er Stellvertreter in der fusionierten Niederrhein-Innung Krefeld-Viersen-Neuss. 2018 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Die Ära Lehnen beginnt zu einer Zeit, als der Brüggener Ortsteil Bracht mit 5000 Einwohnern deutlich kleiner war, dafür aber zehnmal so viel Bäcker hatte wie heute. „Wir sind uns immer treu geblieben“, sucht Erich Lehnen nach einer Erklärung, warum sein Betrieb heute mehr oder weniger die letzte echte Bäckerei im Ort ist.

Möglicherweise ist es die Verwurzelung zur niederrheinischen Heimat, die Lehnen nicht nur mit spritzigem Gebäck, leckeren Brötchen und duften Torten über Wasser gehalten hat. Mit pfiffigen Ideen hat der Ur-Brachter lokale Initiativen unterstützt – sei es das „Mühlenbrot“ für die Renovierung der Brachter Mühle, das „Solibrot“ für die Caritas vor Ort oder das „Herzbrot“ als kostenlose Beigabe für Blutspender, das auch der Festgesellschaft mundet.

Lehnen hat dabei immer über die Grenzen seines Dorfs hinausgeschaut. Das sieht man an den Austauschbäckern aus Tokio oder Paris, die im Hülst das gute alte Bäckerhandwerk schnuppern. Das merkt man am Willen, auf Ausbildung und Einbindung der Jugend zu setzen: Bei Lehnen stehen regelmäßig sechs Lehrlinge in der Backstube oder im Laden. Umgekehrt ist der Handwerksmeister viel in Schulen oder Kindergärten unterwegs. „Kinder, die früher da waren, kommen heute als Kunden wieder“, sagt er.

Was gegenüber den Anfängen anders geworden ist? „Alles ist schnelllebiger und intensiver geworden“, sagt Erich Lehnen, der zehn Jahre Innungs-Obermeister im Kreis Viersen war und heute im fusionierten Verband Niederrhein der Stellvertreter von Rudolf Weißert ist. Will sagen: 1979 schloss Maria Lehnen um 7 Uhr den Laden auf, heute stehen die Kunden ab 5 Uhr an der Brötchentheke. Eine Mittagspause gibt es nicht mehr, bis 18 Uhr ist nonstop Betrieb. „Und das sieben Tage in der Woche im Zwei-Schicht-Betrieb.“

Vorübergehend hatte Lehnen mal sechs Filialen. Heute hat sich der Betrieb konzentriert: Neben dem Stammsitz in Bracht, wo auch gebacken wird, gibt es eine Filiale in Born sowie ein Café in der Brachter Mühle. „Das Café ist mein Hobby“, pflegt Erich Lehnen zu sagen. Brot und Brötchen sind das Markenzeichen. An einem guten Samstag reicht Maria Lehnen 4000 Brötchen über die Ladentheke.