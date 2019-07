Hans Josef Kampe : Ausgezeichnet mit der Silbernen Ehrennadel

Hohe Ehrung für Hans Josef Kampe: Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement hat der Vorsitzende der Suchtberatung Kontakt-Rat-Hilfe Viersen die Silberne Ehrennadel des Paritätischen NRW erhalten.

Energie, Ideen und Freude an der ehrenamtlichen Arbeit zeichneten Kampe aus. Damit habe er großen Anteil an der Erfolgsgeschichte der Suchtberatung, die für den gesamten Kreis Viersen zuständig ist. Heute hat der 1973 gegründete und in Dülken ansässige Verein mehr als 40 hauptamtlich Beschäftigte und unterhält Außenstellen in Willich, Kempen und Nettetal. Besonders hob Wolters hervor, dass sich die Suchtberatung nicht nur um suchtkranke Menschen kümmert, sondern auch in der Vorbeugung aktiv ist sowie Angehörige unterstützt, darunter Kinder aus suchtbelasteten Familien.