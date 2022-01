Viersenerin bei „Der Bachelor“ : „Mein Herz, es springt aus der Brust“

„Er ist auf jeden Fall mein Typ“, sagte Giannina aus Viersen (vordere Reihe, vierte von rechts, im blauen Kleid) in der ersten Folge über den „Bachelor“. Die 22-Jährige erhielt eine Rose und ist weiter dabei. Foto: RTL

Der Kampf um die letzte Rose von Bachelor Dominik Stuckmann geht in die erste Runde. Mit dabei unter den 22 Teilnehmerinnen: Die Viersenerin Giannina Parrilla (22).

Beim Aufeinandertreffen mit zwei Mitstreiterinnen wirkt Parrilla locker und möchte von den Frauen erfahren, wann sie ihren letzten Kuss gehabt haben. Sie selbst gibt lachend zu: „Ich hatte meinen vor ein paar Tagen.“ Doch als das erste Treffen mit dem Bachelor bevorsteht, scheint die Viersenerin angespannt: „Mein Herz, es springt aus der Brust“, sagt Parrilla als sie in einer weißen Limousine zu Dominik gefahren wird. Sie ist die dritte von 22 Frauen, die dem Bachelor zum ersten Mal begegnet.

Dominik möchte mehr von ihr erfahren und bittet die Viersenerin, etwas über sich zu erzählen: „Giannina, 21, aus Viersen , NRW. Ich bin Halbitalienerin. Kann ich zwar nicht sprechen, aber bin ich“. Während die beiden sich vor der Villa unterhalten, wundern sich in der Villa die Konkurrentinnen Josephine und Christina , worüber sich Giannina und Dominik so lange unterhalten. „Ich weiß nicht — ob die jetzt schon heiraten?“, fragt sich Christina.

Diese Viersenerin will Bachelor Dominik Stuckmann erobern

12. Staffel bei RTL : Diese Viersenerin will Bachelor Dominik Stuckmann erobern

Was man zum „Bachelor“ 2022 alles wissen muss

Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung : Was man zum „Bachelor“ 2022 alles wissen muss

Kurz darauf folgt die Viersenerin den anderen Frauen in die Villa. Der aktuell 22-Jährigen scheint der neue Bachelor zu gefallen: „Ich bin gespannt wie sein Style ist, ob er vielleicht auch Tattoos hat. Er ist auf jeden Fall mein Typ.“ Ob Parrilla dem Bachelor auch gefällt, muss sich noch zeigen. Immerhin gibt er ihr in der ersten „Nacht der Rosen“ am Ende der Folge eine Rose — insgesamt verteilte er 19.