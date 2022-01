Brauchtum in Viersen : In Online-Brezelverlosung gesammeltes Geld verteilt

In Online-Brezelverlosung gesammeltes Geld verteilt

Brauchtum in Viersen

Viersen Einige Vereine und Organisationen, die Kinder im Viersener Ortsteil Rahser betreuen, können sich über eine finanzielle Spende freuen.

In der Gaststätte „Schattodrom“ in Viersen haben sich einige Alt-Häere und der amtierende Roahser Häer Stefan Brunell mit Vertretern der Vereine und Institutionen, die Kinder in der Sektion Rahser betreuen, getroffen. Bei dem Treffen wurden die bei der Online-Brezelverlosung gesammelten Gelder verteilt – um welche Summe es sich handelt, geben die Häere nicht bekannt. Brunell war mit dem Ergebnis der Brezelverlosung zufrieden, obwohl sich weniger Teilnehmer als gewohnt angemeldet hatten.