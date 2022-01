Jubiläum in Viersen : Süchtelner Männerkegelklub feiert 25-jähriges Bestehen

Jubiläum in Viersen

Viersen Am 17. Januar 1997 trafen sich die Mitglieder des Klubs „Pro Familia“ zum ersten Kegelabend im Süchtelner Höheneck. Jetzt feiert der Klub sein 25-jähriges Bestehen.

Klaus Peeren, Bernd Brocker, Marcus Ivangs, Tom Giesen, Herbert Fritzen, Nico Christ, Ansgar Bleischwitz (Präsident), Bernd Meiners, Niklas Eirmbter, Stefan Wötzker, Gregor Mackes, Dieter Könnes und Frank Kersbaum (auf dem Foto v.l.): Sie alle sind Mitglied im Süchtelner Männerkegelklub „Pro Familia“. In diesem Monat feiert der Klub sein 25-jähriges Bestehen. Die Idee dazu hatte Peeren im Dezember 1996 bei einem „Herrenausflug“ in Krefeld. Am 17. Januar 1997 fand der erste Kegelabend im Süchtelner Höheneck statt.