„Heiliger Bimbam“ in Folge zwei : „Bachelor“ Dominik disqualifiziert sich mit seinen Aussagen

Foto: RTL Bachelor Dominik und Jana-Maria beim ersten Einzeldate in der neuen Staffel.

Meinung Bei RTL sind gerade Festwochen des Trash-TVs. Im südafrikanischen Dschungelcamp beackern sich „Prominente“ bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, und in Mexiko disqualifiziert sich der „Bachelor“ mit Aussagen über Frauen.

Natürlich könnte es in der zweiten Folge des Bachelors schon ans Eingemachte (Geknutsche) gehen. Das ist auch dem diesjährigen „Bachelor“ Dominik klar, als er Jana-Maria zum ersten Einzeldate in der neuen Staffel einlädt. Im Bikini und Badehose haben es sich die beiden bequem gemacht, eine Fleischbeschau ohne Gleichen findet da gerade statt, beide tauschen sinnlose Phrasen aus wie „Du hast so schöne Augen“, das Date der beiden Halbangezogenenen plätschert eben so dahin.

Dann wird der Einspielerfilm gezeigt, in dem Dominik das Aussehen von Jana-Maria beurteilt. „Heiliger Bimbam, ich glaube, da haben die Götter auch ein Auge drauf geworfen. Ich habe schon gesehen, dass sie Rundungen hat, aber solche Rundungen uiuiuiuiuiui“, sagt er und überreicht Jana-Maria nach dem Pooldate die erste Rose – sie ist eine Runde weiter. Es sind solche Sätze, die den diesjährigen „Bachelor“ eigentlich disqualifizieren und untragbar machen. Seine Botschaft: Zuerst kommt das Aussehen, dann, irgendwann hinter dem Kaarster Kreuz erst der Charakter.

Seine Art stößt dem Zuschauer sauer auf, aber tragischerweise nicht den Frauen, die sein Herz erobern wollen. In Folge zwei schmilzt nicht nur Jana-Maria dahin, nein, es sind mit Ausnahme von zweien eigentlich alle. Anna zum Beispiel, die mit ihren 33 Jahren etwas älter ist als Dominik. Das Thema wird natürlich beim Gespräch behandelt und drastisch in den Vordergrund gestellt. „Sie wirkt sehr reif, sie wirkt gestanden, sie ist eine richtige Frau“, urteilt Mister Cool über Anna, die in der Nacht der Rosen dann auch eine Rose bekommt und weiter auf das Herz von Dominik hoffen darf.

Für Irina und Vivien hingegen ist vorzeitig Schluss, aber aus verschiedenen Gründen. Irina erkennt relativ schnell, dass Dominik so gar nicht ihr Typ ist, für sie sei es reine „Zeitverschwendung, hier zu sein“, wirft sie ihm in der Nacht der Rosen an den Kopf. Er lässt sie gehen, ungerne natürlich, vielleicht, weil er sie noch nicht im Bikini gesehen hat und ihre Rundungen entdecken konnte.

Vivien, das 28-jährige Model aus Moers, muss vorzeitig die Koffer packen. „Mein Sohn braucht mich jetzt und jetzt muss ich Mama sein“, sagt sie in einer Videobotschaft. Und Dominik: „Ich wusste gar nicht, dass sie einen Sohn hat“. Hätte man vielleicht mal in einem Gespräch herausfinden können.

Fleischbeschau gibt es auch auf einem Boot, auf das er mehrere Frauen geladen hat. Es wird getwerkt, es wird in knappen Bikinis gebadet – die Kamera hält natürlich voll drauf und Dominik auch. Beim anschließenden Date mit Christina disqualifiziert sich der „Bachelor“. Denn es scheint, als habe er gerochen, wie der Hase läuft: „Es wäre sogar zum Kuss gekommen, so wie sie mich angesehen hat.“ Natürlich wäre es nur zum Kuss gekommen, weil SIE IHN angesehen hat. Dabei war er es doch, der sie aufforderte, im Bikini zu ihm in den Arm zukommen. Es wurde gekuschelt, es wurde geflirtet, aber nicht geknutscht, weil er ihren Avancen widerstanden habe...

In der Nacht der Rosen, in der er von Irina einen Korb bekommt, ist Dominik in seinem Element. Er spielt mit seiner Rolle, macht „coole“ Gesichtsausdrücke, hat gewisse Bewegungsabläufe, die total einstudiert rüberkommen. Zum Beispiel lässt er nach gewissen Sätzen seinen Mund leicht offen, schaut mit den Augen von unten nach oben, zwinkert den Frauen bei jeder Gelegenheit zu. Es ist leider nicht zu ertragen.