Engagement in Brüggen : Stinges spendet an Verein für Tierschutz sowie Zentrum für Hospizdienst

Brüggen Je 3000 Euro für den Tierschutzverein Notfelle Niederrhein aus Schwalmtal sowie den Verein Zapuh Grenzland aus Brüggen: Das planen die beiden Organisationen mit der Spende.

„Unser Dank gilt vor allem den vielen heimatliebenden Menschen am Niederrhein, die durch den Kauf des Adventskalenders diese Spendensumme ermöglicht haben“, sagt Stinges-Marketingleiterin Carlotta Stinges . Auch in diesem Jahr wurde auf die persönliche Spendenübergabe aufgrund der Pandemie-Situation verzichtet.

Die Landbäckerei Stinges & Söhne GmbH ist einer der größten Arbeitgeber am Niederrhein mit mehr als 850 Mitarbeitenden und 14 Auszubildenden. Das Unternehmen mit Sitz in Brüggen-Lüttelbracht blickt auf 170 Jahre Tradition zurück. Was Ur-Ur-Großvater Leopold Stinges mit einer Bäckerei und Schankwirtschaft begann und Wilhelm Stinges seit 1962 als Landbäckerei Stinges betrieb, führen die Brüder Willi Alexander und Leo Stinges in der fünften Generation fort. Mittlerweile gibt es rund 100 Filialen in den Einzugsgebieten Viersen-Grenzland, Mönchengladbach, Krefeld sowie in den Kreisen Heinsberg, Neuss und Kleve.