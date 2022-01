Spende in Viersen : Unterstützung für Familien

Viersen Die EGN Entsorgungsgesellschaft hat 3000 Euro an den Awo-Kreisverband Viersen gespendet. Dessen Vorsitzender weiß schon, wofür das Geld eingesetzt werden soll.

In jedem Jahr spendet die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein an verschiedene karitative Organisationen und Vereine in ihren Regionalgebieten. In den drei Betriebsstätten Viersen, Neuss und Düren wird im Mitarbeiterkreis gefragt, ob es Ideen gibt. Ein großes Gremium wählt daraufhin die Empfänger der Weihnachtsspenden aus. Insgesamt sind es 15.000 Euro, die auf sechs Gruppen verteilt werden. Eine Weihnachtsspende der Betriebsstätte Viersen über 3000 Euro erhielt jetzt der Kreisverband Viersen der Arbeiterwohlfahrt (Awo).